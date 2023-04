Europei Pesistica | Sergio Massidda è argento | “Mi sono divertito”

(Di lunedì 17 aprile 2023) Secondo squillo dell’Italia ai Campionatidi sollevamento pesi in corso a Yerevan (Armenia). Dopo il secondo posto di Giulia Imperio nella giornata inaugurale (leggi qui), infatti, ha conquistato la medaglia d’anche. Per il ventunenne sardo, impegnato nella categoria 61 kg, si tratta del primo podio continentale della carriera tra i senior dopo essersi affermato in ben due occasioni a livello juniores. Sulle pedane armene l’azzurro ha alzato complessivamente 292 kg. Meglio di lui soltanto il georgiano Shota Mishvelidze (oro con 298 kg) mentre sul gradino più basso del podio si è piazzato il bulgaro Ivan Dimov (bronzo con 277 kg).ha concluso la fase di strappo al secondo posto con 130 kg, ben sei in meno rispetto al rivale georgiano. Nella fase di slancio, poi, ...

