Europei di Lotta, Piroddu straordinario alle eliminatorie: è in finale per il bronzo (Di lunedì 17 aprile 2023) Alla prima giornata dei Campionati Europei di Lotta 2023 la Nazionale Italiana ha conquistato una prima finale per il bronzo con Simone Piroddu, nei 57 kg di Lotta libera. Le prime due giornate sono infatti dedicate allo stile libero ed oggi hanno gareggiato, oltre a Piroddu, Colin Realbuto nei 65 kg, Gianluca Talamo nei 70 kg e Benjamin Honis nei 97 kg. Simone ha fatto un percorso straordinario, regalando un grande spettacolo alla Zagreb Arena. Battuto lo spagnolo Levan Metreveli 3-2 agli ottavi e poi, ai quarti l’ucraino Andrii Yatsenko 19-8 in un incontro bello ed emozionante, concluso per superiorità tecnica a 30 secondi dalla fine. Approdato in semifinale, il giovane Lottatore sardo ha incontrato il forte azero ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 17 aprile 2023) Alla prima giornata dei Campionatidi2023 la Nazionale Italiana ha conquistato una primaper ilcon Simone, nei 57 kg dilibera. Le prime due giornate sono infatti dedicate allo stile libero ed oggi hanno gareggiato, oltre a, Colin Realbuto nei 65 kg, Gianluca Talamo nei 70 kg e Benjamin Honis nei 97 kg. Simone ha fatto un percorso, regalando un grande spettacolo alla Zagreb Arena. Battuto lo spagnolo Levan Metreveli 3-2 agli ottavi e poi, ai quarti l’ucraino Andrii Yatsenko 19-8 in un incontro bello ed emozionante, concluso per superiorità tecnica a 30 secondi dalla fine. Approdato in semi, il giovanetore sardo ha incontrato il forte azero ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Lotta, Europei #Zagabria: #Piroddu in finale per il bronzo - FijlkamOfficial : Europei 2023: Simone Piroddu per il bronzo. Domani la finale in diretta sulla RAI - CostantinACM7 : @Ale_Ferrara2000 Quarto posto con la media punti da lotta retrocessione, cammino Champions da Italia agli Europei.… - labrosport : ????????? A Zagabria, anche il talento lanciato dal New Popeye tra i portacolori azzurri: a caccia del titolo continen… - RLambertini75 : @FratellidItalia Vi rispondo da destra: Servono soldi veri per riempire il carrello, mica lo spread e le borse! Spe… -