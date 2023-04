Eurolega basket, quarti di finale: accoppiamenti e regolamento (Di lunedì 17 aprile 2023) Il maxi girone, o campionato, della massima competizione europea della pallacanestro è terminato e ha eletto le migliori otto squadre che si contenderanno la coppa più importante dell’universo del basket del Vecchio Continente. I quarti di finale dell’Eurolega basket non avranno la migliore delle protagoniste: dopo aver alzato il trofeo per due anni consecutivi, Anadolu Efes è stata eliminata e non potrà difendere il titolo custodito gelosamente per ventiquattro mesi. Non è stata una competizione felice nemmeno per le nostre squadre: Virtus Segafredo Bologna e Olimpia Milano hanno patito una cocente eliminazione terminando le loro rispettive stagioni fuori dalle prime otto posizioni. Nonostante le assenze, la competizione è pronta a ripartire con diverse formazioni vogliose di succedere ai turchi: ecco ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 17 aprile 2023) Il maxi girone, o campionato, della massima competizione europea della pallacanestro è terminato e ha eletto le migliori otto squadre che si contenderanno la coppa più importante dell’universo deldel Vecchio Continente. Ididell’non avranno la migliore delle protagoniste: dopo aver alzato il trofeo per due anni consecutivi, Anadolu Efes è stata eliminata e non potrà difendere il titolo custodito gelosamente per ventiquattro mesi. Non è stata una competizione felice nemmeno per le nostre squadre: Virtus Segafredo Bologna e Olimpia Milano hanno patito una cocente eliminazione terminando le loro rispettive stagioni fuori dalle prime otto posizioni. Nonostante le assenze, la competizione è pronta a ripartire con diverse formazioni vogliose di succedere ai turchi: ecco ...

