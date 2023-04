EURO 2024 | come proseguiranno le qualificazioni?

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 17 aprile 2023) Sono passate poche settimane dall’ultima interruzione dei campionati per lasciar spazio allead. Tra partite tirate, risultati scontati e anche qualche sorpresa, le prime due giornate hanno già lasciato intravedere alcuni spunti interessanti. Oggi proveremo a ipotizzare quali possono essere gli scenari più probabili girone per girone, per capire quali Nazionali accederanno alla fase finale della manifestazione. Giochiamo a pronosticare le future qualificate dando qualche valutazione percentuale in quelle situazioni dove regnano equilibrio ed incertezza. Sia per l’allocazione delle prime due posizioni, che per quelle contese da più squadre. Prima, però, diamo giusto qualche cenno sulla formula adottata per la selezione delle partecipanti....