Esposito: "Il Napoli è più forte del Milan, questa squadra può aprire un ciclo" (Di lunedì 17 aprile 2023) Massimiliano Esposito, ex calciatore del Napoli, è intervenuto a Radio Crc, nel corso di "Si Gonfia la Rete", ecco le sue parole: “Sto venendo a Napoli per la gara di domani. La partita col Verona era importante per il Verona e meno per il Napoli che comunque ha cambiato tanto. Ci sta il pareggio, importante era non perdere, anche se le motivazioni del Napoli saranno molto più alte domani. Olivera e Mario Rui hanno caratteristiche diverse. Mario Rui ha qualità offensive importanti, in fase difensiva lascia un po' a desiderare perché qualche errore di troppo lo commette. Olivera invece è molto più attento, ma a prescindere da chi giocherà domani, credo che il Maradona farà la differenza. Il valore aggiunto sarà il pubblico perché sappiamo cosa può fare il tifo della squadra di casa ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 17 aprile 2023) Massimiliano, ex calciatore del, è intervenuto a Radio Crc, nel corso di "Si Gonfia la Rete", ecco le sue parole: “Sto venendo aper la gara di domani. La partita col Verona era importante per il Verona e meno per ilche comunque ha cambiato tanto. Ci sta il pareggio, importante era non perdere, anche se le motivazioni delsaranno molto più alte domani. Olivera e Mario Rui hanno caratteristiche diverse. Mario Rui ha qualità offensive importanti, in fase difensiva lascia un po' a desiderare perché qualche errore di troppo lo commette. Olivera invece è molto più attento, ma a prescindere da chi giocherà domani, credo che il Maradona farà la differenza. Il valore aggiunto sarà il pubblico perché sappiamo cosa può fare il tifo delladi casa ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RollingStoneita : Il ruolo di Nina in #MareFuori poteva ingabbiarla per sempre. Invece tra serie (‘Mental’, #ShakeLaSerie )e cinema (… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - Max Esposito: 'Pubblico valore in più del Napoli, azzurri più forti del Milan' - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - Max Esposito: 'Pubblico valore in più del Napoli, azzurri più forti del Milan' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - Max Esposito: 'Pubblico valore in più del Napoli, azzurri più forti del Milan' - apetrazzuolo : L'OPINIONE - Max Esposito: 'Pubblico valore in più del Napoli, azzurri più forti del Milan' -