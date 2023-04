Eros | Delfini | le scoperte di Paestum possono cambiare la conoscenza della città antica

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Paestum, dagli scavi spuntano tesori: Eros, tori, delfini e la firma di ceramisti laziali - Agenzia_Ansa : ESCLUSIVA ANSA | Eros e delfini, nuove scoperte nel tempietto di Paestum. La direttrice del parco archeologico D'An… - Ecate31 : RT @globalistIT: - globalistIT : - FluckIlse : RT @paestumparco: ??Straordinarie notizie dal Parco Archeologico di Paestum e Velia ?? Scoprite tutto qui ?? -

... sono ripresi da qualche mese e stanno portando alla luce oggetti straordinari, come le sette teste di toro intorno all'altare e le centinaia di ex voto tra cui spiccano le immagini di una ...Paestum, Salerno - A Paestum, antica città della Magna Grecia chiamata dai Greci Poseidonia in onore del dio del mare, stanno rivelando grandi sorprese i lavori in corso per riportare alla luce il ...Lì dove sono state rinvenute anche sette teste di toro, l'altare con la pietra scanalata utilizzata per raccogliere i liquidi dei sacrifici e centinaia di ex voto tra cui 15a cavallo del ...

Eros e delfini, nuove scoperte nel tempietto di Paestum Agenzia ANSA

Il santuario di Paestum sta rivelando grandi sorprese con i lavori di scavo in corso, che stanno riportando alla luce centinaia di statue ed altari. Diversi ex voto con immagini di un Eros a cavallo d ...ESCLUSIVA ANSA - La direttrice D'Angelo: "Cambierà la storia" - IL VIDEO. Il dg musei Osanna: "Uno scavo unico, che accende nuova luce sulla vita religiosa della città antica". Ascolta il PODCAST (ANS ...