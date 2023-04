Erika | sorda | oggi sente il mondo a colori | “Rinata grazie a mio figlio”

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 17 aprile 2023) “Nata, sono diventata bionica”.Valsecchi, 42 anni, ha una sordità profonda bilaterale. Ha deciso di scrivere a Luce! per raccontare la sua storia, il suo sogno realizzato e il percorso che l’ha fatta diventare persino una Bionic woman, come scrive sul profilo Instagram Voce del verbo sentire, aperto per sensibilizzare sulla sua disabilità. La diagnosi risale a quando aveva circa 1 anno: “Quarant’anni fa non si facevano gli accertamenti ai neonati comee poi i miei genitori erano entrambi udenti, nessuno avrebbe mai pensato che io potessi nascere”. A quel punto la famiglia si è rivolta alla una logopedista De Filippis, molto nota e specializzata nel metodo dell’oralismo. Oralismo e Lingua dei segni: ancora una scelta Ci spieghi meglio: di che che tipo di scelta si tratta? “È il metodo del ...