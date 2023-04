Eredità Agnelli-Elkann, date e luoghi di alcuni documenti non coincidono (Di lunedì 17 aprile 2023) Ci sono nuove anticipazioni rispetto all’inchiesta portata avanti dalla redazione di Report sull’Eredità Agnelli e la disputa con gli Elkann. Già ieri ne scrivevamo richiamando le anticipazioni rilasciate dal programma di Rai3. Margherita Agnelli sostiene che i testamenti svizzeri siano falsi e che il patto successorio firmato a Ginevra nel 2004, con cui accettava 1,2 miliardi di euro di patrimonio paterno rinunciando all’Eredità della madre, sia da invalidare. La tesi è che la residenza in Svizzera della madre era fittizia. Il tema si rivela importante oltre che interessante se si pensa che in ballo ci sono le quote della Dicembre, la holding della Famiglia Agnelli, che controlla Exor, Stellantis, Ferrari, Iveco, Cnh, la Juventus, i quotidiani Repubblica e La Stampa Oggi ne scrive il ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 17 aprile 2023) Ci sono nuove anticipazioni rispetto all’inchiesta portata avanti dalla redazione di Report sull’e la disputa con gli. Già ieri ne scrivevamo richiamando le anticipazioni rilasciate dal programma di Rai3. Margheritasostiene che i testamenti svizzeri siano falsi e che il patto successorio firmato a Ginevra nel 2004, con cui accettava 1,2 miliardi di euro di patrimonio paterno rinunciando all’della madre, sia da invalidare. La tesi è che la residenza in Svizzera della madre era fittizia. Il tema si rivela importante oltre che interessante se si pensa che in ballo ci sono le quote della Dicembre, la holding della Famiglia, che controlla Exor, Stellantis, Ferrari, Iveco, Cnh, la Juventus, i quotidiani Repubblica e La Stampa Oggi ne scrive il ...

