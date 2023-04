Episodi della serie La Diplomatica (Di lunedì 17 aprile 2023) La Diplomatica è una nuova serie tv che sta per debuttare su Netflix, di genere thriller politico. La Diplomatica su Netflix: quanti Episodi su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di lunedì 17 aprile 2023) Laè una nuovatv che sta per debuttare su Netflix, di genere thriller politico. Lasu Netflix: quantisu Donne Magazine.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romeoagresti : #Landucci post #LazioJuve: “Il goal di #MilinkovicSavic? Decide il direttore di gara. Quelli della Lazio dicono che… - UffiziGalleries : La cosiddetta croce 432 risalente al XII-XIII secolo è il dipinto più antico conservato agli #Uffizi. Rappresenta u… - timmoxen : guardare questi due episodi della nuova serie pokemon una tale faticaccia cehhh i personaggi nuovi nonsono male ma… - llamerosolo : RT @riannuzziGPC: Attenzione che (come ha osservato qualcuno) episodi come quello dei Pentagon leaks “attribuiti” al riservista Jack Teixei… - lalitapetila : RT @riannuzziGPC: Attenzione che (come ha osservato qualcuno) episodi come quello dei Pentagon leaks “attribuiti” al riservista Jack Teixei… -