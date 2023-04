Enrico Mentana annuncia uno speciale sul caso Giletti | “Serve chiarezza | ci vediamo domenica sera”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiusCandela : Caso Giletti, parla Enrico Mentana. Appuntamento domenica sera su La7. - Adnkronos : 'Lunga vita ai no vax, a piccole dosi': l'esultanza di Enrico #Mentana all'annuncio dei vaccini a mRna contro il ca… - Bianca34874951 : RT @tempoweb: #Giletti, #Cairo e la 'foto-fantasma'. Retroscena di #Mentana, cosa andrà in onda su #La7 #17aprile #iltempoqutidiano #nonela… - GiorgiaSalvagn1 : Enrico Mentana è un drago della televisione. Infatti appena ha capito che attorno al caso Giletti si stava concentr… - Dome689 : Enrico Mentana annuncia uno speciale su Giletti: “Ci vediamo domenica sera… Da noi non si nasconde nulla”… -

Il sondaggio del lunedì realizzato da Swg per il TgLa7 dipresenta diversi elementi interessanti. Questa settimana è la prima in cui il terzo polo non esiste più e vengono quindi rilevati separatamente Azione e Italia Viva, con la mazzata più ...... 23 aprile, su La7, al posto di 'Non è l'Arena', andrà in onda uno speciale condotto da, per fare 'chiarezza' sul caso Giletti. Lo annuncia il direttore di Tg La7 sui suoi profili ..."Sul caso Giletti continuo a pensare che queste crisi si superano solo con la chiarezza". Lo scrive su Facebook il direttore del TgLa7,. "So che Giletti non informò l'editore Cairo né della foto fantasma fattagli intravedere da Baiardo - prosegue - , né della conseguente convocazione dai pm fiorentini. È nelle ...

Il direttore del TgLa7 Enrico Mentana è intervenuto sul cosiddetto caso Giletti, ovvero la sospensione del programma Non è l’Arena da parte dell’editore di La7, Urbano Cairo, annunciando uno speciale ...Balzo della Lega nel centrodestra, crescita parallela di Pd e Movimento 5 Stelle, la prima rilevazione da "separati" per i partiti di ...