Enrico Mentana annuncia uno speciale sul caso Giletti: "Non nascondiamo nulla" (Di lunedì 17 aprile 2023) Enrico Mentana ha annunciato che domenica sera su La7 andrà in onda uno speciale sul caso Masimo Giletti e la sospensione di Non è L'Arena. È stato annunciato da Enrico Mentana che domenica sera su La7 andrà in onda uno speciale riguardante il caso di Massimo Giletti. Il programma andrà in onda nello slot occupato fino a poche settimane fa da Non è l'Arena, il talk show sospeso dall'editore Urbano Cairo. Enrico Mentana ha reso noto, attraverso un post pubblicato su Instagram e Facebook, la sua intenzione di dedicare uno speciale al caso che ha portato alla sospensione del programma Non è L'Arena, condotto da Massimo ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 17 aprile 2023)hato che domenica sera su La7 andrà in onda unosulMasimoe la sospensione di Non è L'Arena. È statoto dache domenica sera su La7 andrà in onda unoriguardante ildi Massimo. Il programma andrà in onda nello slot occupato fino a poche settimane fa da Non è l'Arena, il talk show sospeso dall'editore Urbano Cairo.ha reso noto, attraverso un post pubblicato su Instagram e Facebook, la sua intenzione di dedicare unoalche ha portato alla sospensione del programma Non è L'Arena, condotto da Massimo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiusCandela : Caso Giletti, parla Enrico Mentana. Appuntamento domenica sera su La7. - La7tv : #la7retweet Enrico Mentana e La7 annunciano lo speciale sul caso Giletti: 'Non nascondiamo nulla' - Adnkronos : 'Lunga vita ai no vax, a piccole dosi': l'esultanza di Enrico #Mentana all'annuncio dei vaccini a mRna contro il ca… - infoitcultura : Enrico Mentana annuncia uno speciale su Giletti: “Ci vediamo domenica sera… Da noi non si nasconde nulla” - DonKalulu20 : RT @matiofubol: La prima persona ad aver detto hikikomori stava sicuramente pensando a Enrico Mentana -