Eni al FuoriSalone di Milano con l' installazione Walk the Talk

(Di lunedì 17 aprile 2023)(ITALPRESS) – Eni presenta oggi a, presso l'Orto Botanico di Brera, l'the– Energia in movimento, realizzata nell'ambito della mostra-evento “Design Re-Evolution” organizzata dal magazine Interni in occasione del2023 che si svolgerà dal 17 al 26 aprile.L'the– Energia in movimento, progettata da Italo Rota e CRA – Carlo Ratti Associati, attraverso un grande gioco interattivo accompagna i visitatori alla scoperta dell'energia e delle nuove soluzioni per muoversi in modo più sostenibile. Sarà aperta al pubblico dal 17 al 26 aprile 2023.the– Energia in movimento permette a tutti, adulti e bambini, giocatori singoli e ...

Cosa farà Eni al FuoriSalone 2023 Start Magazine

Al FuoriSalone il racconto sull’energia per la mobilità prosegue anche con un focus sull’e-mobility: Be Charge, la società di Plenitude (Eni) dedicata alla diffusione dei servizi di ricarica per la ...Eni presenta Walk the Talk-Energia in movimento: all'Orto Botanico di Brera il futuro della mobilità elettrica ...