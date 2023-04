(Di lunedì 17 aprile 2023) 'La mamma mi ama ma non può occuparsi di me'. Poche parole affidate a una lettera hillustrato la storia del piccolo, abbandonato, nei giorni scorsi, nella ' Culla per la vita ' della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : #enea e gli altri, ogni anno quasi 300 bebè abbandonati: mamme straniere nel 62,5% dei casi - Sjb0528Scott : RT @La_Lettura: Enea va a Hollywood: a colloquio con @donwinslow sul nuovo romanzo. La trama ricalca Virgilio: Danny, in fuga da una guerra… - NBagattini97 : RT @EItonMcCartney: L'unico talento vero e affermato è solo Marquez Tutti gli altri top da Bagnaia, Fabio, Enea, Binder, Bezz sono ancora… - EItonMcCartney : L'unico talento vero e affermato è solo Marquez Tutti gli altri top da Bagnaia, Fabio, Enea, Binder, Bezz sono an… - DarioMax7 : Quando Bastianini inizierá a cagare in testa a tutti gli altri probabilmente cambierai discorso, comunque continuat… -

'La mamma mi ama ma non può occuparsi di me'. Poche parole affidate a una lettera hanno illustrato la storia del piccolo, abbandonato, nei giorni scorsi, nella ' Culla per la vita ' della clinica Mangiagalli a Milano. E soprattutto hanno dato la misura del dramma della sua mamma e di tante altre come lei. Soltanto ...... presidente SIN - Società Italiana di Neonatologia, quali motivazioni si celano dietro... Anche nella lettera per il piccolo, la mamma parla da sola, senza fare riferimento al padre. L'...'La mamma mi ama ma non può occuparsi di me'. Poche parole affidate a una lettera hanno illustrato la storia del piccolo, abbandonato, nei giorni scorsi, nella 'Culla per la vita' della clinica Mangiagalli a Milano. E soprattutto hanno dato la misura del dramma della sua mamma e di tante altre come lei. Soltanto ...

Enea, gli altri e i samaritani da social. Ci ospita Huffington Post ... CNOAS

«La mamma mi ama ma non può occuparsi di me». Poche parole affidate a una lettera hanno illustrato la storia del piccolo Enea, abbandonato, nei giorni scorsi, nella ...Quando nei giorni scorsi ha sentito la storia del piccolo Enea, il neonato che la mamma ha lasciato nella culla della Mangiagalli, nel suo cuore è tornato un sussulto. Un'emozione per quella stessa vi ...