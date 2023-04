Empoli, fissata ripresa degli allenamenti verso sfida all’Inter: il programma (Di lunedì 17 aprile 2023) L’Empoli, prossimo avversario dell’Inter, ha fissato il programma degli allenamenti verso la sfida del “Castellani” in programma domenica alle 12:30 programma – Questo il programma di allenamento dell’Empoli verso la sfida all’Inter: “Gli azzurri torneranno ad allenarsi domani, martedì 18 aprile, alle ore 15.00 al Sussidiario in vista della sfida contro l’Inter in programma domenica 23 alle 12.30. La formazione di Zanetti tornerà poi in campo mercoledì e giovedì, sempre di pomeriggio alle ore 15.00, per poi allenarsi venerdì e sabato mattina, con inizio alle ore 11.00, (con queste ultime due sedute a porte chiuse) prima della gara ... Leggi su inter-news (Di lunedì 17 aprile 2023) L’, prossimo avversario dell’Inter, ha fissato illadel “Castellani” indomenica alle 12:30– Questo ildi allenamento dell’la: “Gli azzurri torneranno ad allenarsi domani, martedì 18 aprile, alle ore 15.00 al Sussidiario in vista dellacontro l’Inter indomenica 23 alle 12.30. La formazione di Zanetti tornerà poi in campo mercoledì e giovedì, sempre di pomeriggio alle ore 15.00, per poi allenarsi venerdì e sabato mattina, con inizio alle ore 11.00, (con queste ultime due sedute a porte chiuse) prima della gara ...

