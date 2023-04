Emergenza migranti: il dispetto delle 4 regioni rosse. Non firmano l’ordinanza e si chiamano fuori (Di lunedì 17 aprile 2023) Follie rosse sull’Emergenza migranti: le quattro regioni a guida Pd non hanno infatti firmato l’intesa, prevista nell’ordinanza firmata dal capo della Protezione civile. Una scelta ideologica, dettata dal neo segretario Pd Elly Schlein, che ha imposto il dispetto al governo, ma indirettamente anche il danno ai cittadini delle quattro regioni amministrate dal centrosinistra (e ai chi sbarca). Questi i fatti: domenica pomeriggio il capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, ha firmato l’ordinanza numero 984 contenente le “prime disposizioni urgenti per fronteggiare, sul territorio delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Marche, Lazio, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 17 aprile 2023) Folliesull’: le quattroa guida Pd non hanno infatti firmato l’intesa, prevista nelfirmata dal capo della Protezione civile. Una scelta ideologica, dettata dal neo segretario Pd Elly Schlein, che ha imposto ilal governo, ma indirettamente anche il danno ai cittadiniquattroamministrate dal centrosinistra (e ai chi sbarca). Questi i fatti: domenica pomeriggio il capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, ha firmatonumero 984 contenente le “prime disposizioni urgenti per fronteggiare, sul territorioPiemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Marche, Lazio, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SusannaCeccardi : Un ritorno ai Decreti Salvini non potrà che aiutare a gestire in maniera concreta e incisiva l’emergenza migranti.… - fattoquotidiano : Un migliaio di migranti soccorsi in Sicilia. Nominato il commissario per l’emergenza, non vale per le Regioni a gui… - Ettore_Rosato : Buon lavoro al prefetto Valente, nominato commissario per l’emergenza migranti. Persona di gran buon senso ed equil… - a70199617 : RT @serebellardinel: L' #ONU boccia #StatoEmergenza dell'#Italia! Secondo #NazioniUnite salvare vite in mare è dovere inderogabile da leggi… - annoupanoux : RT @Patty66509580: L'Onu contro l'Italia, bocciato lo stato d’emergenza per i migranti. Secondo le Nazioni Unite salvare vite in mare è un… -