Emergenza infertilità giovani | studio su 26enni rileva alterazioni in quasi la metà dei casi

(Di lunedì 17 aprile 2023) Esaminati 157sani nel territorio di Modena Ragazzi di 26 anni e in salute, manelladeicon almeno una alterazione dei parametri del liquido seminale. È quanto emerge dall’ultimorealizzato nell’ambito del progetto ‘EcoFoodFertility’, già presentato a una rivista internazionale, e annunciato al 6° Congresso nazionale della Società italiana di riproduzione umana (Siru). “Su circa 157sani in esame nel territorio di Modena, oltre il 45% presenta almeno un parametro dello sperma alterato”, anticipa Luigi Montano, presidente area andrologica Siru. In particolare, in una delle diverse aree d’Italia dove la ‘Rete della salute ambientale e riproduttiva’ del progetto EcoFoodFertility sta svolgendo la ricerca, il gruppo di Salvatore Micali, direttore ...