Ematologa Peyvandi | ' terapia genica svolta trattamento emofilia'

(Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr. (Adnkronos Salute) - "L'evoluzione deldell', nell'ultimo decennio, ha portato notevoli miglioramenti nella vita del paziente. Un primo progresso è stato ottenuto con i prodotti a lunga emivita che hanno permesso ai pazienti in regime di profilassi di infondersi intravena un minor numero di volte. Successivamente, l'utilizzo di un nuovo farmaco, a somministrazione sottocutanea, ha reso ancora più semplice la profilassi, soprattutto nei pazienti più piccoli nei quali è stata eliminata la necessità di impiantare dispositivi di accesso venoso, come il port-a-cath. Tale farmaco inoltre è stato dimostrato essere molto efficace nella profilassi delle emorragie nei pazienti con e senza inibitore. Ma lasi è ottenuta con la”. Così Flora ...

Dopo l’approvazione (condizionata) da Ema in Europa, si attende anche in Italia il via libera da Aifa. Di questa malattia genetica dovuta a un difetto di coagulazione del sangue soffrono 400 mila pers ...