"Con un'unica infusione - spiega- è possibile raggiungere la protezione dalle emorragie per diversi anni. In un futuro molto prossimo, questa nuova terapia potrà rientrare tra le opzioni ...

Ematologa Peyvandi, 'terapia genica svolta trattamento emofilia' Il Dubbio

Ma la svolta si è ottenuta con la terapia genica”. Così Flora Peyvandi, direttore del Centro emofilia e trombosi 'Angelo Bianchi Bonomi' del Policlinico di Milano, in occasione del convegno “Progressi ...Dopo l’approvazione (condizionata) da Ema in Europa, si attende anche in Italia il via libera da Aifa. Di questa malattia genetica dovuta a un difetto di coagulazione del sangue soffrono 400 mila pers ...