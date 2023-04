Emanuela Orlandi | quel pasticciaccio brutto delle accuse a raffica che rischiano di allontanare la verità

(Di lunedì 17 aprile 2023) - Ieri nell'Angelus Francesco è intervenuto in modo molto netto in difesa della memoria di Giovanni Paolo II

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Dopo le polemiche per le insinuazioni del fratello di Emanuela su papa Wojtyla, la Santa Sede rivela che l’avvocato… - fanpage : Caso Orlandi - Padre Georg si difende e nega l'esistenza di un dossier sul caso, ma conferma la creazione di un pro… - Open_gol : Accusato di essere un esponente della Banda e sodale di De Pedis, era considerato anche una fonte dei servizi segre… - Catia05605065 : RT @RosellaZanettin: @marioadinolfi Perché su Emanuela Orlandi e tutti i bambini violentati nei secoli è ora che si faccia chiarezza e gius… - gianmarcoprete : RT @SpiritoSfranto: allora stiamo finalmente accettando il fatto che il papa 'santo subito' forse tanto santo non era, visto il suo coinvol… -

- Ieri nell'Angelus Francesco è intervenuto in modo molto netto in difesa della memoria di Giovanni Paolo IILa settimana appena trascorsa, con le polemiche relative alle insinuazioni su un collegamento tra la scomparsa die Giovanni Paolo II , ci ha riportato indietro nel tempo. Era un mercoledì, quel 22 giugno 1983 in cui della ragazza residente in Vaticano, dopo un ultimo avvistamento di alcune ...... la prima volta che l'allora Papa Giovanni Paolo II , santo dal 27 aprile 2014, intervenne pubblicamente sulla vicenda della scomparsa, tuttora avvolta nel mistero, di, cittadina ...

Il bomber biancoceleste dopo lo scontro del suo Suv con un tram a Roma ha riportato la rottura di una costola e un trauma alla colonna vertebrale ...Il Papa polacco fece ben otto appelli per il ritorno della ragazza scomparsa nel 1983 e rimase sempre vicino alla famiglia ...