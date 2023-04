Elkann sulla Ferrari: «A Maranello in corso profondi cambiamenti» (Di lunedì 17 aprile 2023) Ancora John Elkann agli azionisti della Exor, la società proprietaria della Juventus e della scuderia Ferrari. Nella lunga lettera il presidente Elkann rassicura sulla situazione del Cavallino. “Tra le mura di Maranello sono in corso profondi cambiamenti, in particolare nel rafforzare l’attività sportiva in pista“. L’amministratore delegato di Exor ha voluto sottolineare l’importanza industriale del piano strategico presentato dall’amministratore delegato Benedetto Vigna e ricorda “la spinta verso il progresso che il nostro fondatore Enzo Ferrari aveva nel cuore, che continua a mantenere umile e ambiziosa la gente della Ferrari nel costruire il futuro del Cavallino Rampante“. Elkann ha anche parlato ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 17 aprile 2023) Ancora Johnagli azionisti della Exor, la società proprietaria della Juventus e della scuderia. Nella lunga lettera il presidenterassicurasituazione del Cavallino. “Tra le mura disono in, in particolare nel rafforzare l’attività sportiva in pista“. L’amministratore delegato di Exor ha voluto sottolineare l’importanza industriale del piano strategico presentato dall’amministratore delegato Benedetto Vigna e ricorda “la spinta verso il progresso che il nostro fondatore Enzoaveva nel cuore, che continua a mantenere umile e ambiziosa la gente dellanel costruire il futuro del Cavallino Rampante“.ha anche parlato ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Elkann sulla #Ferrari: «A #Maranello in corso profondi cambiamenti» In una lettera agli azionisti di #Exor: «L’ob… - napolista : #Eredità #Agnelli-Elkann, date e luoghi di alcuni documenti non coincidono La disputa tra Margherita Agnelli e il… - MicheleLibrand2 : @romeoagresti manda via quel somaro che sta sulla panchina Elkann - idirinho_93 : Qui perfetto John Elkann sulla situazione della Juventus. - serieB123 : Lapo Elkann sulla Juventus: «Vergognatevi, dovete fare meglio» -