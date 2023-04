Elkann: «La Juventus nega ogni illecito. Sul CdA troppa pressione» (Di lunedì 17 aprile 2023) Il presidente di Exor, John Elkann, ha fatto sapere la versione ufficiale della Juventus (vedi articolo). Il club bianconero, tramite la sua lettera, ha nuovamente negato ogni illecito. negaRE ? John Elkann, presidente di Exor, ha parlato della Juventus e a nome della Juventus. Di quanto sta accadendo con le indagini. A due giorni dalla decisione sulla penalizzazione di 15 punti. Il suo pensiero: «Questo è stato un anno difficile. In misura maggiore rispetto a molte delle nostre società, nel 2022 la Juventus si è trovata ad affrontare crescenti difficoltà interne ed esterne, che hanno messo il club a dura prova. Sono state le azioni legali contro il club che hanno finito per occupare il Consiglio di Amministrazione ... Leggi su inter-news (Di lunedì 17 aprile 2023) Il presidente di Exor, John, ha fatto sapere la versione ufficiale della(vedi articolo). Il club bianconero, tramite la sua lettera, ha nuovamentetoRE ? John, presidente di Exor, ha parlato dellae a nome della. Di quanto sta accadendo con le indagini. A due giorni dalla decisione sulla penalizzazione di 15 punti. Il suo pensiero: «Questo è stato un anno difficile. In misura maggiore rispetto a molte delle nostre società, nel 2022 lasi è trovata ad affrontare crescenti difficoltà interne ed esterne, che hanno messo il club a dura prova. Sono state le azioni legali contro il club che hanno finito per occupare il Consiglio di Amministrazione ...

