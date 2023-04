Elkann: «La Juventus nega ogni illecito. I successi sportivi creano una notevole animosità» (Di lunedì 17 aprile 2023) John Elkann ha voluto parlare in prima persona agli azionisti della Juventus. Il presidente della Exor e azionista di maggioranza del club bianconera, in occasione della presentazione del bilancio, ha chiarito attraverso una lettera la situazione della Juventus anche sul piano giudiziario. Di seguito alcuni passaggi riportati da Gazzetta. Elkann sottolinea il momento difficile ma pretende rispetto per la storia del club: “In misura maggiore rispetto a molte delle nostre società, nel 2022 la Juventus si è trovata ad affrontare crescenti difficoltà interne ed esterne, che hanno messo il club a dura prova. Sono state le azioni legali contro il club che hanno finito per occupare il Consiglio di Amministrazione della società, che si è riunito 18 volte nel corso dell’anno. Il livello di pressione è cresciuto ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 17 aprile 2023) Johnha voluto parlare in prima persona agli azionisti della. Il presidente della Exor e azionista di maggioranza del club bianconera, in occasione della presentazione del bilancio, ha chiarito attraverso una lettera la situazione dellaanche sul piano giudiziario. Di seguito alcuni passaggi riportati da Gazzetta.sottolinea il momento difficile ma pretende rispetto per la storia del club: “In misura maggiore rispetto a molte delle nostre società, nel 2022 lasi è trovata ad affrontare crescenti difficoltà interne ed esterne, che hanno messo il club a dura prova. Sono state le azioni legali contro il club che hanno finito per occupare il Consiglio di Amministrazione della società, che si è riunito 18 volte nel corso dell’anno. Il livello di pressione è cresciuto ...

