John #Elkann delle vicende #Juventus in 3 punti della lettera agli azionisti #Exor: 1 - Il calcio è anc… - tuttosport : ?? John Elkann: 'La Juve nega ogni llecito'. La lettera agli azionisti ?? #Tuttosport #Elkann #Juve - cmdotcom : Lapo #Elkann, sfogo contro #Allegri su Twitter: '#Juve senza futuro con questo calcio? Condivido'… - ansacalciosport : Elkann, calcio europeo non tiene passo della Premier League. 'Manca chiarezza e questo crea tensioni'

"Il calcio europeo continentale non riesce a tenere il passo con il crescente potere finanziario della Premier League" Lo afferma John Elkann nella lettera agli azionisti di Exor, la holding che controlla la Juventus. "La Juventus nega ogni illecito"

John Elkann si espone con gli azionisti: "La Juventus nega ogni illecito" - Sportmediaset Sport Mediaset

Lapo Elkann è tornato a twittare sulla Juventus dopo lo sfogo social seguito alla sconfitta contro il Sassuolo: “Ragazzi. Dovete tornare vincenti e forti, abbiamo bisogno di voi ci sono giochi ...Il presidente di Exor in una lettera rivolta agli azionisti: società messa a dura prova dalle cause legali. Il nuovo Cda difenderà la reputazione della Juve” ...