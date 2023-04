Elkann agli azionisti Exor: «La Juve nega ogni illecito» (Di lunedì 17 aprile 2023) “La Juventus nega ogni illecito”. John Elkann, presidente della holding Exor che detiene la maggioranza della Juventus, torna in una lettera agli azionisti inviata dopo la presentazione del bilancio sulle vicende giudiziarie bianconere. “Nel 2022 la Juventus si è trovata ad affrontare crescenti difficoltà interne ed esterne, che hanno messo il club a dura prova L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 17 aprile 2023) “Lantus”. John, presidente della holdingche detiene la maggioranza dellantus, torna in una letterainviata dopo la presentazione del bilancio sulle vicende giudiziarie bianconere. “Nel 2022 lantus si è trovata ad affrontare crescenti difficoltà interne ed esterne, che hanno messo il club a dura prova L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#Juventus, lettera di John #Elkann agli azionisti: 'Neghiamo ogni illecito che ci viene addebitato, club sotto p… - ricpuglisi : 'Per rimettere in circolazione questo patrimonio abitativo basterebbe tassare maggiormente chi può permettersi di t… - MaxNerozzi : “In misura maggiore rispetto a molte nostre società, nel 2022 la #Juve si è trovata ad affrontare crescenti diffico… - GiovaAlbanese : John #Elkann in una lettera agli azionisti #Exor: 'La #Juventus nega ogni illecito'. - Cucciolina96251 : RT @sportface2016: +++#Juventus, lettera di John #Elkann agli azionisti: 'Neghiamo ogni illecito che ci viene addebitato, club sotto pressi… -