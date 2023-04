Elisabetta Gregoraci in tv dice trovare l’amore con Briatore sempre vicino non è facile (Di lunedì 17 aprile 2023) La showgirl Elisabetta Gregoraci ha raccontato la propria vita e il rapporto armonioso che vive con l’ex marito e papà di suo figlio Nathan Falco.Elisabetta Gregoraci è stata ospite del salotto di Mara Venier oggi, domenica 16 aprile. La showgirl a Domenica In ha raccontato la sua vita, tra grandi gioie e altrettanti dolori (come Leggi su people24.myblog (Di lunedì 17 aprile 2023) La showgirlha raccontato la propria vita e il rapporto armonioso che vive con l’ex marito e papà di suo figlio Nathan Falco.è stata ospite del salotto di Mara Venier oggi, domenica 16 aprile. La showgirl a Domenica In ha raccontato la sua vita, tra grandi gioie e altrettanti dolori (come

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ADelleNotizie : Elisabetta Gregoraci, bebé in arrivo? La risposta #gfvip #nikiters #incorvassi #donnalisi #oriana #oriele… - ADelleNotizie : Elisabetta Gregoraci, bebé in arrivo? La risposta #gfvip #gintonic #donnalisi #isola #isoladeifamosi… - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci, il padre Mario - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci: «Trovare l'amore? Con Briatore sempre vicino non è facile...» - solphielove : RT @sadic0stears: mi ero perso il tributo di mdf a elisabetta gregoraci -