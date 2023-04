Elisabetta Gregoraci a Domenica In: “Trovare l’amore? Con Briatore sempre vicino, non è facile…” (Di lunedì 17 aprile 2023) Elisabetta Gregoraci è tornata in tv per un’intervista a Domenica In con Mara Venier. Nel corso dell’ospitata la soubrette calabrese ha parlato a lungo della scomparsa della madre Melina, avvenuta anni fa a causa di un tumore al seno, e del matrimonio finito con Flavio Briatore. Nonostante il divorzio i due sono ancora molto vicini per il bene del figlio Nathan Falco, nato tredici anni fa. Elisabetta Gregoraci a Domenica In ha parlato in primis del bel rapporto che ha sempre avuto con i suoi genitori: con lei, in studio, era presente anche il papà Mario. La showgirl ha raccontato del brutto periodo in cui la mamma ha dovuto lottare contro il tumore: «Mamma si è ammalata la prima volta a 37 anni. Oggi vorrei parlare con lei, vorrei che mi aiutasse, che ... Leggi su tpi (Di lunedì 17 aprile 2023)è tornata in tv per un’intervista aIn con Mara Venier. Nel corso dell’ospitata la soubrette calabrese ha parlato a lungo della scomparsa della madre Melina, avvenuta anni fa a causa di un tumore al seno, e del matrimonio finito con Flavio. Nonostante il divorzio i due sono ancora molto vicini per il bene del figlio Nathan Falco, nato tredici anni fa.In ha parlato in primis del bel rapporto che haavuto con i suoi genitori: con lei, in studio, era presente anche il papà Mario. La showgirl ha raccontato del brutto periodo in cui la mamma ha dovuto lottare contro il tumore: «Mamma si è ammalata la prima volta a 37 anni. Oggi vorrei parlare con lei, vorrei che mi aiutasse, che ...

