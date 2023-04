Elisabetta Gregoraci a Domenica In: “Trovare l’amore? Con Briatore sempre vicino, è impossibile” (Di lunedì 17 aprile 2023) redazione Elisabetta Gregoraci è intervenuta a Domenica In per un’intervista con Mara Venier. Durante la sua apparizione, la soubrette calabrese ha… L'articolo proviene da Quilink. Leggi su quilink (Di lunedì 17 aprile 2023) redazioneè intervenuta aIn per un’intervista con Mara Venier. Durante la sua apparizione, la soubrette calabrese ha… L'articolo proviene da Quilink.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PorcodelMolente : Domenica In, Elisabetta Gregoraci si sfoga: “Con Flavio Briatore accanto non è facile trovare l’amore…”… - darveyfeels_ : RT @sadic0stears: mi ero perso il tributo di mdf a elisabetta gregoraci - occhio_notizie : Ospite di Mara Venier a Domenica In, Elisabetta Gregoraci ha parlato del rapporto con l'ex marito Flavio Briatore e… - FQMagazineit : Domenica In, Elisabetta Gregoraci si sfoga: “Con Flavio Briatore accanto non è facile trovare l’amore…” - VanityFairIt : Però non conferma né smentisce le voci secondo cui da mesi avrebbe un nuovo compagno… #ElisabettaGregoraci… -