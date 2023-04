Elezioni Udine, vince De Toni (52,8%): Pd e Terzo polo strappano la città a Fontanini (47,2%), sindaco uscente della Lega (Di lunedì 17 aprile 2023) «Ribaltone» è il termine più utilizzato, in queste ore, per descrivere quanto avvenuto a Udine. Se fosse una partita di calcio, qualcun altro la definirebbe «una remuntada». Fatto sta che i cittadini del capoluogo friulano, come raramente accade nelle Elezioni comunali, hanno deciso di non riconfermare il sindaco uscente per un secondo mandato. Ha vinto Alberto Felice De Toni, candidato di Partito democratico, Terzo polo, Alleanza verdi e Sinistra. Al ballottaggio, è arrivato anche il soccorso esterno del Movimento 5 stelle: il suo candidato, Ivano Marchiol, al primo turno si era fermato al 9,2% delle preferenze. Il leghista Pietro Fontanini, supportato da tutto il centrodestra, che due settimane fa aveva ottenuto il 46,3%, al ballottaggio non è ... Leggi su open.online (Di lunedì 17 aprile 2023) «Ribaltone» è il termine più utilizzato, in queste ore, per descrivere quanto avvenuto a. Se fosse una partita di calcio, qualcun altro la definirebbe «una remuntada». Fatto sta che i cittadini del capoluogo friulano, come raramente accade nellecomunali, hanno deciso di non riconfermare ilper un secondo mandato. Ha vinto Alberto Felice De, candidato di Partito democratico,, Alleanza verdi e Sinistra. Al ballottaggio, è arrivato anche il soccorso esterno del Movimento 5 stelle: il suo candidato, Ivano Marchiol, al primo turno si era fermato al 9,2% delle preferenze. Il leghista Pietro, supportato da tutto il centrodestra, che due settimane fa aveva ottenuto il 46,3%, al ballottaggio non è ...

