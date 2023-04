Elezioni Udine | ribaltone del centrosinistra al ballottaggio | Alberto De Toni nuovo sindaco

(Di lunedì 17 aprile 2023) Un. Totale. Rispetto alla scorsa amministrazione e anche rispetto al primo turno. Iltorna a guidare il Comune didopo cinque anni di centrodestra.Felice De– candidato di Pd, Alleanza Verdi-Sinistra e Azione-Italia Viva – ha sconfitto aliluscente Pietro Fontatini, appoggiato da tutte le forze di governo. Un successo schiacciante per De– vincente in quasi tutte le 98 sezioni – che restituisce così il capoluogo di provincia al: quando sono state scrutinate 88 sezioni su 98 ha il 53% di preferenze e un margine di quasi 2mila voti quando ne mancano circa meno 5mila da assegnare. L’affluenza si è fermata al 44 percento con 35.604 votanti su 80.650 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... simosimotw : #DeToni #Udine #Sindaco È Alberto Felice De Toni il nuovo sindaco di Udine, il ballottaggio va a lui - PiergiuseppeEs1 : A #Udine il centrosinistra vince il ballottaggio per il candidato sindaco, una buona ripartenza sperando che tali… - cmqpiena : RT @you_trend: ??Ballottaggio delle elezioni comunali a #Udine (86 sezioni scrutinate su 98): De Toni (CSX+TP) 52,9% Fontanini… - PoliticaNewsNow : Elezioni Udine, De Toni è il nuovo sindaco: sconfitto il primo cittadino uscente leghista Fontanini - you_trend : ??Ballottaggio delle elezioni comunali a #Udine (86 sezioni scrutinate su 98): De Toni (CSX+TP) 52,9% Fontanini (CDX) 47,1% -

Alberto Felice De Toni è eletto sindaco di, sconfiggendo il sindaco leghista uscente Fontanini. Il centrosinistra torna, così, a governare un capoluogo di provincia in Friuli Venezia Giulia dopo cinque di assenza.- Urne chiuse al ballottaggio, in arrivo il verdetto su chi sarà il nuovo sindaco di. Primi seggi: a lle 15.37 rilevate 4 su 98 sezioni: Alberto Felice De Toni, candidato del ...recenti...... Fontanini aveva preso 19.524 preferenze ossia il 46,2 per cento mentre lo sfidante De Toni si era fermato al 39,7 per cento (16.762) TEMI: ballottaggio2023sindaco...

UDINE- Urne chiuse al ballottaggio ... saremmo di fronte ad un clamoroso sorpasso nella Regione dominata dal centrodestra alle recenti elezioni del 2 aprile. Alle 15.37 rilevate 4 su 98 sezioni: ...Un ribaltone. Totale. Rispetto alla scorsa amministrazione e anche rispetto al primo turno. Il centrosinistra torna a guidare il Comune di Udine dopo cinque anni di centrodestra. Alberto Felice De ...