Elezioni Qualiano Il Candidato Sindaco Massimiliano Porcelli | Rimossi i manifesti

(Di lunedì 17 aprile 2023): Invitiamo anche gli avversari politici a fare lo stesso e rimuovere le loro effigi in uno slancio di correttezza. “In merito alle sterili polemiche apparse sui social riguardanti aiaffissi dove non si poteva teniamo a precisare che già da ieri sera, abbiamo provveduto a rimuoverli, nell’immediatezza”. Così ile la coalizione Movimento 5 Stelle e Partito Democratico che lo sostiene “Corre, tuttavia, l’obbligo di specificare che l’errore è stato commesso da chi ha provveduto ad affiggerli nei posti sbagliati nonostante le indicazioni fornite. – Proseguono, M5S e PD – Nel rallegrarci dell’alta attenzione su tali ...

puntomagazine : Elezioni Qualiano, Massimiliano Porcelli: Invitiamo anche gli avversari politici a fare lo stesso e rimuovere le lo… - puntomagazine : Sono quattro al momento i candidati Sindaco per Qualiano che tra un mese si daranno battaglia. Apostoli, Castaldo,…

Segue Marano , dove learrivano per lo scioglimento del consiglio comunale per ... Nella provincia partenopea andranno al voto anche Boscoreale,, Ottaviano, Forio, Grumo Nevano, ...Segue Marano di Napoli , dove leseguono lo scioglimento del consiglio comunal e per ... Nella provincia partenopea andranno al voto anche Quarto , Pomigliano D'Arco, Boscoreale,, ....... A livello nazionale saranno coinvolti 13 capoluoghi di provincia: Ancona, Brescia, Brindisi, Imperia, Latina, Massa, Pisa, Siena, Sondrio, Teramo, Terni, Treviso, Vicenza. Le...

Elezioni a Qualiano, 4 candidati a sindaco e 12 liste: tutti i nomi Internapoli

Sono quattro i candidati sindaco in campo che si sfideranno il 14 e 15 maggio per il Comune di Qualiano: Salvatore Apostoli, Antonio Castaldo, Raffaele De Leonardis e Massimiliano Porcelli.Sono 84 i comuni della regione chiamati a eleggere una nuova amministrazione. Molti i primi cittadini che tentano il bis. Non ci saranno test politici di ampio respiro ...