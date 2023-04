Elezioni Ponte, presentata ufficialmente la lista del candidato sindaco Corbo (Di lunedì 17 aprile 2023) Comunicato Stampa – lista Per Ponte Grande folla alla presentazione ufficiale della lista ‘Per Ponte’ del candidato a sindaco Giuseppe Corbo svoltasi domenica sera nello spazio antistante la sede elettorale in via G.Ocone . Tantissime le persone che hanno sfidato … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. Leggi su fremondoweb (Di lunedì 17 aprile 2023) Comunicato Stampa –PerGrande folla alla presentazione ufficiale della‘Per’ delGiuseppesvoltasi domenica sera nello spazio antistante la sede elettorale in via G.Ocone . Tantissime le persone che hanno sfidato … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TeleBoario : Presentate le liste per le elezioni comunali di maggio. Lista unica a Borno, sfida doppia invece a Berzo Demo, Berz… - mwaliasmw : @sweetlullaby0 sx prima delle elezioni: sx dopo le elezioni: il trans è dio e come tale va adorato dx prima delle e… - NICOLACATAR : RT @CarterNicK50: @bundolo48 @Agenzia_Ansa #SomaroneSalvini farà come Achille Lauro a Napoli (una scarpa prima e l'altra dopo le elezioni)… - CarterNicK50 : @bundolo48 @Agenzia_Ansa #SomaroneSalvini farà come Achille Lauro a Napoli (una scarpa prima e l'altra dopo le elez… - lx_twit : @MediasetTgcom24 Vabbè, scusa ma taglia le pensioni! La sanità! Le scuole! Qualsiasi cazzo di forma di welfare. Vo… -