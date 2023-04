Elezioni comunali 2023, nei piccoli comuni al voto boom delle liste «militari» (Di lunedì 17 aprile 2023) «liste militari» per godere di licenze elettorali. Una prassi consolidata nei piccoli comuni, che si ripresenta anche quest'anno in vista delle Elezioni amministrative di maggio. In... Leggi su ilmattino (Di lunedì 17 aprile 2023) «» per godere di licenze elettorali. Una prassi consolidata nei, che si ripresenta anche quest'anno in vistaamministrative di maggio. In...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : ELEZIONI REGIONALI | In Friuli Venezia Giulia la percentuale di affluenza rilevata alle ore 12 per il turno di ball… - alessia_smile6 : RT @alessia_smile6: - alessia_smile6 : - tgroseto : #Teramo, elezioni comunali 2023, tre candidati a sindaco | #tgroseto - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: ELEZIONI REGIONALI | In Friuli Venezia Giulia la percentuale di affluenza rilevata alle ore 12 per il turno di ballottagg… -