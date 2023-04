Elezioni 2023: anche a Terracina è corsa a cinque per la poltrona di Sindaco (Di lunedì 17 aprile 2023) Terracina – Al via ufficialmente anche a Terracina la campagna elettorale. La cittadina del litorale pontino torna a volto dopo che nell’estate dello scorso anno vi furono diversi arresti per corruzione in Comune che portarono alle dimissioni dell’allora sindaca Roberta Tintari, travolta anch’essa dall’inchiesta Free Beach (leggi qui). Dopo appena sei mesi di commissariamento, i terracinesi sono quindi chiamati alle urne per rinnovare il Consiglio comunale e il primo cittadino. Al voto del 14 e 15 maggio sono cinque i candidati alla fascia tricolore (tutti uomini): Fabrizio Di Sauro per centrosinistra sostenuto da tre liste (Pd, Movimento 5 Stelle e la lista Terracina Rinasce); Alessandro Di Tommaso, sostenuto da una sola lista civica che porta il suo stesso nome; Massimiliano Cesare Fornari ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 17 aprile 2023)– Al via ufficialmentela campagna elettorale. La cittadina del litorale pontino torna a volto dopo che nell’estate dello scorso anno vi furono diversi arresti per corruzione in Comune che portarono alle dimissioni dell’allora sindaca Roberta Tintari, travolta anch’essa dall’inchiesta Free Beach (leggi qui). Dopo appena sei mesi di commissariamento, i terracinesi sono quindi chiamati alle urne per rinnovare il Consiglio comunale e il primo cittadino. Al voto del 14 e 15 maggio sonoi candidati alla fascia tricolore (tutti uomini): Fabrizio Di Sauro per centrosinistra sostenuto da tre liste (Pd, Movimento 5 Stelle e la listaRinasce); Alessandro Di Tommaso, sostenuto da una sola lista civica che porta il suo stesso nome; Massimiliano Cesare Fornari ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : L'intervista a Vittoria Baldino (M5S): “La maggioranza vuole sovvertire l’esito del voto e così creerebbe un preced… - LaStampa : Elly, Giuseppi e l'opposizione in cenere - Agenzia_Ansa : Israele: Netanyahu crolla nei sondaggi, il 71% lo critica. In caso di nuove elezioni, Gantz e Lapid supererebbero i… - Ass_ContiamoCi : RT @Giacomini_Dario: Con il nostro candidato sindaco dr. Stefano Crescioli per riaffermare i diritti costituzionali calpestati. Vota e fai… - quotidianoweb : Basilicata al voto, Lagonegro, Pittella e le accuse di sabotaggio - Il Quotidiano del Sud -