Elezioni 2023 a Latina: 9 liste per soli due candidati Sindaco (Di lunedì 17 aprile 2023) Latina – A poco meno di un mese dal voto del 14 e maggio, a Latina si prospetta un'insolita sfida per lo scranno di Sindaco: per la prima volta nella storia del capoluogo pontino solo due i candidati alla fascia tricolore: Damiano Coletta (già Sindaco di Latina per tre volte) alla guida di un centrosinistra unito che vede anche l'appoggio del M5s (leggi qui) e Matilde Celentano, esponente di FdI e a guida della coalizione di centrodestra. Entrambi medici, sono sostenuti da appena 9 liste in totale: 5 per la Celentano )Fratelli d'Italia, Lista civica Celentano Sindaco; Forza Italia; Lega; Udc-Dc) e 4 per Coletta (Lbc, Pd, Movimento 5 Stelle e Per Latina 2032). Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di ...

