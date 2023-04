Elettrodomestici in stand - by | l' Unione Europea aggiorna le norme per risparmiare

(Di lunedì 17 aprile 2023) DUE ANNI PER ADEGUARSI Il nuovo regolamento sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale nelle prossime settimane ed entrerà in vigore dopo 20 giorni. I produttori avranno quindi un periodo di transizione ...

La Commissione Europea ha annunciato di aver rivisto le norme per ridurre il consumo di energia degliquando sono in modalità standby che furono inizialmente introdotte nel 2008 e poi aggiornate nel 2013 per coprire anche i dispositivi connessi alla rete ('standby in rete'). I NUOVI ...Con taglio consumi attesi risparmi in bolletta per 530 milioni la Commissione europea ha adottato nuove norme per ridurre il consumo energetico di apparecchi elettrici quali lavatrici, televisori e ......e console per videogiochi in modo da ridurre il consumo energetico quando sono in modalità- ... I produttori diinteressati hanno tempo due ani per adeguarsi. Le modifiche tengono ...

