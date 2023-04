Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS 2023, chi sceglie le 20 scuole per le graduatorie di istituto (Di lunedì 17 aprile 2023) Gli aspiranti interessati sono impegnati nella presentazione della domanda per l'inserimento negli Elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS. Chi sceglie le 20 scuole per le graduatorie di istituto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 17 aprile 2023) Gli aspiranti interessati sono impegnati nella presentazione della domanda per l'inserimento neglialladelle GPS. Chile 20per ledi. L'articolo .

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... scuolainforma : Elenchi aggiuntivi GPS, quando i docenti di ruolo possono inserirsi e perché può essere un’opportunità ? - orizzontescuola : Domanda elenchi aggiuntivi GPS, si può utilizzare per aggiungere invalidità civile o legge 104? Risposta del Mini… - AniefTorino : Domanda elenchi aggiuntivi GPS, si può utilizzare per aggiungere invalidità civile o legge 104? Risposta del Minist… - uil_rua : RT @orizzontescuola: Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS, vale il servizio svolto entro il 31 maggio 2022 - uil_rua : RT @orizzontescuola: Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS 2023, chi può presentare domanda con riserva e l’unica modalità per scioglierla ht… -