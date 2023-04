Elenchi aggiuntivi I fascia GPS | novità e regole | le risposte alle vostre domande QUESTION TIME con Varengo Cisl Scuola LIVE Martedì 18 aprile alle 15 | 00

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Elenchi aggiuntivi I fascia GPS, novità e regole: le risposte alle vostre domande. QUESTION TIME con Varengo (Cisl… - orizzontescuola : GPS elenchi aggiuntivi prima fascia GPS, titolo estero di specializzazione: lo conseguirò a maggio/giugno, posso in… - sabrimaestri86 : #Elenchiaggiuntivi #Gps : attenzione alla scelta delle 20 scuole e alle conseguenze in caso di mancata scelta.… - orizzontescuola : Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS 2023, chi sceglie le 20 scuole per le graduatorie di istituto - scuolainforma : Elenchi aggiuntivi GPS, quando i docenti di ruolo possono inserirsi e perché può essere un’opportunità? -

C'è tempo fino al 27 aprile (alle ore 14:00) per presentare domanda per l'inserimento neglialle GPS I fascia. L'istanza si presenta mediante portale POLIS istanze online ed è riservata ai docenti in possesso di abilitazione e/o specializzazione sostegno o che sono in ...Gli aspiranti interessati sono impegnati nella presentazione della domanda per l'inserimento neglialla prima fascia delle GPS. Chi sceglie le 20 scuole per le graduatorie di istituto. Domande Ai fini dell'inserimento neglialla prima fascia delle GPS posto ...Inserimentoprima fascia docenti depennati GPS e docenti GaE: chi può presentare istanza e in quale provincia; chi non può. Le diverse casistiche. Domanda L'aspirante, in possesso dei previsti ...

Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS 2023, chi può presentare domanda con riserva e l’unica modalità per scioglierla Orizzonte Scuola

C'è tempo fino al 27 aprile per l'aggiornamento degli elenchi aggiuntivi I fascia GPS. Durante la puntata di Question Time, Chiara Cozzetto, sindacalista di Anief, ha risposto ad un quesito riguardo l ...Fino alle ore 14 del 27 aprile 2023 su Polis Istanze online è disponibile l'istanza per inserirsi negli elenchi aggiuntivi alla prima ...