Smentendo i leaks del Pentagono, il Cairo ha ribadito l'equidistanza nel conflitto tra Mosca e Kiev, anche perché ha bisogno di grano russo e ucraino. Ma è un dato di fatto che uno dei principali alleati americani in Nord Africa non intenda rinunciare alla collaborazione economica e geopolitica forte con Putin

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il presidente egiziano Al Sisi, uno dei più stretti alleati dell'America in Medio Oriente e uno dei principali bene… - HuffPostItalia : Egitto-Russia, un rapporto privilegiato imprescindibile per al-Sisi (di G. Acconcia) - __silaVpravde__ : @MarceVann Soprattutto il sequestro spregiudicato dei militari egiziani. Nel contesto dei rapporti Russia-Egitto, n… - pvsassone : RT @HSkelsen: All'indomani degli scontri in #Sudan tra la RSF di Dagalo (appoggiato dalla Russia) e l'esercito di Burhan (appoggiato dall'E… - MauroCapozza : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione GOLPE IN #Sudan Il presidente del #Sudan, il generale golpista #AlBurhan (mimetica sc… -

