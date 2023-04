Egitto | influencer Salma Elshimy arrestata per istigazione alla dissolutezza

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 17 aprile 2023) La celebrity di TikTok era già stata in carcere nel 2020 per essersi vestita da antica egiziana Ennesima star di TikTokin, attrice e modella, è statalo scorso 3 aprile appena atterrata all’Aeroporto Internazionale del Cairo con le accuse di aver istigato” e spinto al “danneggiamento dei valori famigliari” tramite i suoi post social., che ha un seguito di 3.4 milioni di followers su TikTok, era appena tornata da un viaggio a Dubai, in cui pianificava di trasferirsi. La ragazza era stata già imprigionata per un mese nel 2020 e poi rilasciata su cauzione. Il motivo era l’aver partecipato ad un servizio fotografico in abiti dell’Anticodi fronte la piramide di ...