Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, come vanno le cose dopo il GF Vip 7? (Di lunedì 17 aprile 2023) dopo essersi incontrati nella Casa del Grande Fratello Vip, tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia è nata una bellissima storia d'amore che prosegue anche ora che sono fuori dal reality show di Canale 5, si direbbe che l'esperienza al GF Vip 7 abbia reso più facile la quotidianità insieme e, come ha rivelato l'ex vippone, le cose tra loro sarebbero piuttosto serie. GF Vip 7, Edoardo Tavassi parla della sua storia con Micol Incorvaia Edoardo Tavassi ha raccontato tutti i dettagli della sua relazione con Micol Incorvaia ai suoi fans su una room di Twitter. Ora che i due sono tornati alla normalità dopo la Casa, la ...

