(Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr. (Adnkronos) - Come mi trovo con Matteo? “Ci vado d'accordo, lo trovo in grande crescita personale, sta anche mettendo a fuoco quelli che erano alcuni dei suoi difetti. Al giornale può fare tante cose”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Andrea, ex deputato di Fi e ora direttore responsabile de ilpuòildel? “E perché no…” Siete di due partiti diversi, lui Italia Viva, lei di Forza Italia. “Io ero di Fi, le mie idee sono vicine a Berlusconi, non a quelle di Fi. Io sono un liberale di c.destra”. C'è chi dice che lo sia anche. “Io glielo dico da sempre ama lui dice che non è vero”. Quando vi incontrerete con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenparl : EDITORIA, RUGGIERI: RENZI? PUO’ ESSERE IL VELTRONI DEL RIFORMISTA; LUI CHE INTERVISTA SE STESSO SUL P ... - - CCiavaroli : @GustavoMichele6 E certo che adesso la Repubblica ci marcia sopra. Devono sempre più distruggere l'immagine perché… -

... organizza la seconda edizione di Lettere Binarie, una mostra/mercato dell'molisana che ...per la coesione e lo sviluppo culturale dei territori e prevede l'intervento di Antonio, ...Leggi anche Al Riformista di Renzi arriva, dal 3 maggio in edicola Romeo fa arrabbiare ...domande a cui noi dobbiamo chiedere risposte perché questa è una forma di giustizialismo dell'...... organizza la seconda edizione di Lettere Binarie, una mostra/mercato dell'molisana che ...per la coesione e lo sviluppo culturale dei territori e prevede l'intervento di Antonio, ...

Editoria: Ruggieri, ‘Renzi Può essere il Veltroni del Riformista’ La Sicilia

Al giornale può fare tante cose”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Andrea Ruggieri, ex deputato di Fi e ora direttore responsabile de il Riformista. Renzi può essere il ...Da venerdì 21 a domenica 23 aprile, presso l’ex ONMI di via Muricchio a Campobasso, l’Amministrazione del capoluogo regionale, col patrocinio dei Comuni di Isernia e di Termoli e in collaborazione con ...