Ed Sheeran su sua moglie e la malattia: “Era incinta di sei mesi” (Di lunedì 17 aprile 2023) Ed Sheeran ha parlato di sua moglie Cherry Seaborn la malattia che da tempo lei sta affrontando. Cherry, nata nel 1992 infatti convive con un tumore dal 2022, scoperto proprio mentre era incinta della sua secondogenita. Oggi sta bene, ha detto Sheeran ad aprile 2023 al Corriere. “Nel giro di un mese mia moglie incinta si è sentita dire di avere un tumore, senza possibilità di cura fino a dopo il parto“, così raccontava Sheeran in un lungo post sul suo profilo Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ed Sheeran (@teddysphotos) Al Corriere della Sera Sheeran ha spiegato anche come hanno saputo del tumore di sua moglie: “A febbraio ... Leggi su cinemaserietv (Di lunedì 17 aprile 2023) Edha parlato di suaCherry Seaborn lache da tempo lei sta affrontando. Cherry, nata nel 1992 infatti convive con un tumore dal 2022, scoperto proprio mentre eradella sua secondogenita. Oggi sta bene, ha dettoad aprile 2023 al Corriere. “Nel giro di un mese miasi è sentita dire di avere un tumore, senza possibilità di cura fino a dopo il parto“, così raccontavain un lungo post sul suo profilo Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ed(@teddysphotos) Al Corriere della Seraha spiegato anche come hanno saputo del tumore di sua: “A febbraio ...

