(Di lunedì 17 aprile 2023) Ed'Substract' il suo, in uscita il 5 maggio 2023. Uno showcase riservato a 400 fortunati in cui ha spiegato da dove èe Leggo era presente. Prima dell'intervista da Fazio a ' Che tempo che fa ' su Rai3, regala uno showcase per 400 fortunati fan, estratti ad assistere all'unico live italiano per l'uscita dell'ultimo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Ed Sheeran, presenta il nuovo album a Milano: «Nato da paura, tristezza e ansia», ecco perché - direpuntoit : Tutti pazzi per #EdSheeran a #CTCF. - infoitcultura : Ed Sheeran presenta il nuovo album (-) Subtract in anteprima a Milano - rockolpoprock : Ed Sheeran presenta il nuovo album 'Subtract' dal vivo a Milano -

Ed'Substract' il suo nuovo album , in uscita il 5 maggio 2023. Uno showcase riservato a 400 fortunati in cui ha spiegato da dove è nato e Leggo era presente. Prima dell'intervista da ...Il nuovo album, in vendita dal 5 maggio, è stato scritto dopo la morte di un amico e il tumore della ...Ospite a Che tempo che fa , Edil suo nuovo disco e racconta una parte della sua carriera . Dopo aver cantato il suo nuovo singolo, Eyes Closed, Fazio inizia la sua fatidica intervista da salotto. La copertina del ...

Ed Sheeran a Milano: "Volevo fare l’album acustico perfetto" Rockol.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ..."In salute e in malattia, finché morte non vi separi". Ed Sheeran, dal palco dello speciale showcase al Fabrique di Milano che anticipa il nuovo disco "-" (Subtract), ...