Ed Sheeran: "Nel giro di un mese hanno diagnosticato un cancro a mia moglie, è morto il mio migliore amico, ho affrontato una battaglia giudiziaria. Nel mio disco c'è tutto questo" (Di lunedì 17 aprile 2023) Maglietta bianca, chitarra in mano, accompagnato al pianoforte, e con in dote sul palco tantissimo talento. Ed Sheeran si è presentato così, davanti a poco più di 400 fan selezionati con un contest, al Fabrique di Milano per una presentazione live del suo prossimo disco "-" ("Subtract"), in uscita in tutto il mondo il 5 maggio. Inizialmente in scaletta era prevista l'esecuzione di cinque brani inediti poi sono diventati nove a sorpresa, per generosità dell'artista. I fan (ma anche alcuni colleghi italiani presenti come Mr Rain, Matteo Bocelli, Matteo Paolillo e Gianluca Ginoble de Il Volo) hanno ascoltato in religioso silenzio, anche perché i temi erano importanti e non c'era da far festa, ma solo ascoltare come l'artista, ma ancora prima l'uomo Ed Sheeran, abbia attraversato momenti difficilissimi ...

