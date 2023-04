Ed Sheeran in concerto a Milano racconta ai fan la depressione nel suo anno terribile: «Mi sembrava di affogare. L’amore mi ha salvato» (Di lunedì 17 aprile 2023) «Mi sembrava di affogare fra le onde, di non vedere una uscita», così Ed Sheeran dal palco del Fabrique di Milano si apre ai suoi fan raccontando l’anno di dolore e depressione appena trascorso. La scoperta del tumore della moglie durante la gravidanza, poi la morte improvvisa del suo migliore amico. Un periodo difficile che il cantante dei record ha raccontato nel concerto premio per 400 vincitori che hanno prenotato il suo nuovo disco, “–“ (Subtract), in uscita il prossimo 5 maggio. Un lavoro tutto in acustica, una sottrazione del superfluo che l’artista ha spiegato aver fatto durante momenti di grande sofferenza: «”In salute e in malattia, finché morte non vi separi”», Sheeran ricorda le parole ... Leggi su open.online (Di lunedì 17 aprile 2023) «Midifra le onde, di non vedere una uscita», così Eddal palco del Fabrique disi apre ai suoi fanndo l’di dolore eappena trascorso. La scoperta del tumore della moglie durante la gravidanza, poi la morte improvvisa del suo migliore amico. Un periodo difficile che il cantante dei record hato nelpremio per 400 vincitori che hprenotato il suo nuovo disco, “–“ (Subtract), in uscita il prossimo 5 maggio. Un lavoro tutto in acustica, una sottrazione del superfluo che l’artista ha spiegato aver fatto durante momenti di grande sofferenza: «”In salute e in malattia, finché morte non vi separi”»,ricorda le parole ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... martina_procopi : la pentizione per non aver partecipato al contest o quello che era per il concerto di ed sheeran di ieri sera sta a livello 466327 - okan_sait : Buongiorno a tutti! Oggi parleremo degli affari tuoi in Sudan, dove i Pellegrini stanno cercando di fare il loro in… - HeyImGroot_ : RT @MarcoMoriniTW: Ho la timeline invasa dai commenti sul live di Ed Sheeran di oggi, please don’t stop ?????? Qual è stato il vostro momento… - itsjustingrid_ : RT @MarcoMoriniTW: Ho la timeline invasa dai commenti sul live di Ed Sheeran di oggi, please don’t stop ?????? Qual è stato il vostro momento… - NickCol66171256 : Buongiorno a tutti da NapoliMilan! Oggi Affari Tuoi sarà trasmesso in prima serata su CTCF, mentre stasera non perd… -