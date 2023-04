Ed Sheeran a Che Tempo che Fa: tra racconti di giovinezza e pigiamini (VIDEO) (Di lunedì 17 aprile 2023) Ed Sheeran è stato ospite in esclusiva di Che Tempo che Fa: il cantautore ha raccontato gustosi aneddoti sulla sua vita Nella puntata del 16 aprile di Che Tempo che fa l'ospite d'onore è stato Ed Sheeran. Il cantautore britannico, poco prima, aveva presentato in anteprima il suo nuovo album al Fabrique di Milano. A Fabio Fazio, Ed ha parlato dell'ultimo disco e di alcuni gustosi aneddoti, legati alla sua vita privata e professionale. Il prossimo 5 maggio uscirà il suo nuovo album, intitolato "-" ("Subtract"), l'ultimo della sua era decennale di "album matematici" e il più intimo e personale di Ed Sheeran, capace di offrire al pubblico un ritratto vulnerabile e onesto del grande artista britannico. Dopo aver suonato Perfect … Leggi su movieplayer (Di lunedì 17 aprile 2023) Edè stato ospite in esclusiva di Cheche Fa: il cantautore ha raccontato gustosi aneddoti sulla sua vita Nella puntata del 16 aprile di Cheche fa l'ospite d'onore è stato Ed. Il cantautore britannico, poco prima, aveva presentato in anteprima il suo nuovo album al Fabrique di Milano. A Fabio Fazio, Ed ha parlato dell'ultimo disco e di alcuni gustosi aneddoti, legati alla sua vita privata e professionale. Il prossimo 5 maggio uscirà il suo nuovo album, intitolato "-" ("Subtract"), l'ultimo della sua era decennale di "album matematici" e il più intimo e personale di Ed, capace di offrire al pubblico un ritratto vulnerabile e onesto del grande artista britannico. Dopo aver suonato Perfect …

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoMoriniTW : Ho la timeline invasa dai commenti sul live di Ed Sheeran di oggi, please don’t stop ?????? Qual è stato il vostro mo… - team_world : Ed Sheeran ha promesso che verrà in Tour in Italia ???? ?????? - fanpage : La straordinaria esibizione di #EdSheeran a #CTCF: “Perfect” in italiano con la chitarra acustica - iosonobasita_ : pensare che è solo l’inizio per matteo è arrivato già ad ernia e ora il fottuto ed sheeran il multiverso ragazzi ch… - VentagliP : RT @Rebeka80721106: @karmendida @ValerioLivia @LunaLeso @BrindusaB1 @ManuelaDora @smarucci461 @dianadep1 @DonatoMarinelli @lagatta4739 @Rit… -