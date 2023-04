Ed Sheeran a Che tempo che fa: Perfect, l'italiano e il dolore (Di lunedì 17 aprile 2023) Ospite di Fabio Fazio, la star inglese della musica conquista tutti con la sua aria da bravo ragazzo. Parla di lutti, malattie ma scherza anche molto. E canta alcuni suoi grandi successi. Ecco com'è andata Leggi su vanityfair (Di lunedì 17 aprile 2023) Ospite di Fabio Fazio, la star inglese della musica conquista tutti con la sua aria da bravo ragazzo. Parla di lutti, malattie ma scherza anche molto. E canta alcuni suoi grandi successi. Ecco com'è andata

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoMoriniTW : Ho la timeline invasa dai commenti sul live di Ed Sheeran di oggi, please don’t stop ?????? Qual è stato il vostro mo… - team_world : Buongiorno a tutti ma soprattutto a Ed Sheeran che ieri ci ha regalato una giornata indimenticabile ?? - team_world : “Io non faccio lezioni d’italiano da due anni” Ed Sheeran a Che Tempo che fa ???? - AlicePanegos : RT @Robby0112: L'unico errore che non perdonerò mai ad Ed Sheeran è stato quando tra tutti gli artisti italiani ha scelto di fare un feat c… - 94LittIeFreak : RT @team_world: Buongiorno a tutti ma soprattutto a Ed Sheeran che ieri ci ha regalato una giornata indimenticabile ?? -