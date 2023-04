Eco - vandali, Gennaro Sangiuliano: "Chi rompe, paga" (Di lunedì 17 aprile 2023) 'Ci siamo ispirati a una nozione di buon senso: chi rompe, paga '. Ospite a 'Mattino Cinque News', il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano parla delle sanzioni per i cosiddetti eco - vandali , ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 17 aprile 2023) 'Ci siamo ispirati a una nozione di buon senso: chi'. Ospite a 'Mattino Cinque News', il ministro della Culturaparla delle sanzioni per i cosiddetti eco -, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : ?? Cruciani senza freni contro gli eco-vandali (VIDEO) ???? - AngeloCiocca : 'Ho tante multe ma non pagherò'. Eccolo qua l’ultimo sfregio degli eco vandali!L'attivista di Ultima generazione ri… - VittorioSgarbi : 'Eco-vandali come gli stupratori! Le opere d'arte non vanno molestate!', così Vittorio Sgarbi commenta la decisione… - P_M_1960 : @NicolaPorro Gli eco vandali stanno cercando di farvi capire che i mutamenti climatici sono ormai emergenziali e ch… - DeodatoRibeira : RT @strange_days_82: Buttafuoco :' Il fanatismo degli eco - vandali' ?????? #controcorrente #Buttafuoco #green @PButtafuoco -