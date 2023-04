Ecco perché Wagner chiede di fermare la guerra: scalata a Mosca, Putin trema (Di lunedì 17 aprile 2023) «Annunciamo la fine dell'operazione militare speciale (il conflitto contro l'Ucraina, ndr) e informiamo che la Federazione russa ha raggiunto gli obiettivi che si era prefissata». Il leader della Brigata Wagner, Yevgeny Prigozhin, spiazza ancora una volta i vertici del Cremlino, chiedendo la fine della guerra in corso da 14 mesi con e il ritiro delle truppe russe dalle zone non ancora occupate. Lo ha fatto sabato su Telegram, in un messaggio diffuso dal suo ufficio stampa e rilanciato da Ukrainska Pravda. «A questo punto, per la Russia, lo stop delle operazioni belliche sarebbe l'opzione migliore. Per le autorità e per l'intera società, è necessario porre una qualche forma di coraggioso punto finale all'operazione in corso». NEMICO DEMORALIZZATO Lo “chef” di Putin ha sottolineato come in questi 14 mesi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) «Annunciamo la fine dell'operazione militare speciale (il conflitto contro l'Ucraina, ndr) e informiamo che la Federazione russa ha raggiunto gli obiettivi che si era prefissata». Il leader della Brigata, Yevgeny Prigozhin, spiazza ancora una volta i vertici del Cremlino,ndo la fine dellain corso da 14 mesi con e il ritiro delle truppe russe dalle zone non ancora occupate. Lo ha fatto sabato su Telegram, in un messaggio diffuso dal suo ufficio stampa e rilanciato da Ukrainska Pravda. «A questo punto, per la Russia, lo stop delle operazioni belliche sarebbe l'opzione migliore. Per le autorità e per l'intera società, è necessario porre una qualche forma di coraggioso punto finale all'operazione in corso». NEMICO DEMORALIZZATO Lo “chef” diha sottolineato come in questi 14 mesi ...

