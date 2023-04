“È successa una cosa…”. Dopo l’addio inatteso, Stefania Pezzopane vuota il sacco su Simone Coccia (Di lunedì 17 aprile 2023) Stefania Pezzopane racconta la fine della sua storia d’amore con Simone Coccia Colaiuta. In molti si appassionarono alla relazione tra i due. Lui, ex spogliarellista, e lei che nel 2018, anno in cui Colaiuta era uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip e lei senatrice della Repubblica durante il governo Letta. La notizia dell’addio pochi giorni fa con un post sui social. “Stefania ed io non stiamo più insieme. Abbiamo maturato questa decisione, perché il grande affetto che abbiamo l’uno per l’altra, il rispetto e l’amicizia speciale non sono sufficienti a proseguire un progetto di vita di coppia”, si legge nel post condiviso da Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta. Una notizia che ha lasciato tanti di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 17 aprile 2023)racconta la fine della sua storia d’amore conColaiuta. In molti si appassionarono alla relazione tra i due. Lui, ex spogliarellista, e lei che nel 2018, anno in cui Colaiuta era uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip e lei senatrice della Repubblica durante il governo Letta. La notizia delpochi giorni fa con un post sui social. “ed io non stiamo più insieme. Abbiamo maturato questa decisione, perché il grande affetto che abbiamo l’uno per l’altra, il rispetto e l’amicizia speciale non sono sufficienti a proseguire un progetto di vita di coppia”, si legge nel post condiviso daColaiuta. Una notizia che ha lasciato tanti di ...

